Görenler kardeşi sandı! Almeda Abazi'nin annesi hayrete düşürdü

Almeda Abazi, kız kardeşinin düğününde annesiyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

2017 yılında Tolgahan Sayışman ile dünyaevine giren Almeda Abazi, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden...

Tolgahan Sayışman'ın model ve oyuncu eşi Almeda Abazi'nin kız kardeşi İlda Abazi, Fenerbahçe'de basketbol oynayan Kenan Sipahi ile nikah masasına oturdu.

Paylaşımları ile binlerce beğeni toplayan Arnavut asıllı model, son olarak kız kardeşinin düğününden kareleri hesabından yayınladı.

Abazi'nin annesini gören takipçiler, gözlerine inanamadı.

ANNE ALBAZİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Birçok kişi Almeda Abazi'nin annesinin gençliği ve bakımlı haline bir hayli şaşırdıklarını belirtti.

46 yaşındaki Albana Abazi, fit görüntüsüyle görenleri hayrete düşürdü. Çok sayıda takipçisi "kız kardeşiniz sandık", "Güzelliğinizi kimden aldığınız anlaşıldı", "Çok güzelsiniz" diye yazdı.

"SÜPER KAYINVALİDE"

Kendi hesabından damadı Tolgahan Sayışman ile pozunu paylaşan anne Abazi'ye, "Süper Kayınvalide" yorumları yapıldı.