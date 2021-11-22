Görenler üçüz sanıyor! Esra Erol ve kardeşlerinin benzerliği

Eda, Esra ve Bihter Erol kardeşler, benzerlikleriyle görenleri hayrete düşürüyor. Kız kardeşlerin fotoğrafını görenler, adeta üçüz sandı.

Ekranların sevilen sunucusu Esra Erol, kalabalık bir aileye sahip.

Esra Erol'un kardeşleri Bihter Erol ve Eda Erol, hem güzellikleri hem de benzerlikleriyle görenleri şaşırtıyor.

5 kız kardeş olan Esra Erol'un diğer kardeşlerinin adı ise Filiz ve Pervin...

Erol kardeşler, sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanıyor.

EROL KARDEŞLERİ GÖRENLER ÜÇÜZ SANDI

Son olarak Bihter Erol'un paylaştığı fotoğraf ile, kardeşlerin benzerliği yeniden gündeme geldi.

Fotokopi gibi olan Eda Erol ve Esra Erol'un benzerliğini Bihter Erol bozmadı.

İşte Eda Erol ve kardeşlerinin o pozu...