Euro
12.8715
1.29%
Dolar
11.4338
1.62%
Altın
663.38
-0.73%
Borsa
1.755
1.04%
Bitcoin
651.774
-2.89%
BTXN Coin
20.99
3.70%
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Görenler üçüz sanıyor! Esra Erol ve kardeşlerinin benzerliği

    Eda, Esra ve Bihter Erol kardeşler, benzerlikleriyle görenleri hayrete düşürüyor. Kız kardeşlerin fotoğrafını görenler, adeta üçüz sandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 20:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Görenler üçüz sanıyor! Esra Erol ve kardeşlerinin benzerliği

    Ekranların sevilen sunucusu Esra Erol, kalabalık bir aileye sahip.

    Esra Erol'un kardeşleri Bihter Erol ve Eda Erol, hem güzellikleri hem de benzerlikleriyle görenleri şaşırtıyor.

    5 kız kardeş olan Esra Erol'un diğer kardeşlerinin adı ise Filiz ve Pervin...

    Erol kardeşler, sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanıyor.

    EROL KARDEŞLERİ GÖRENLER ÜÇÜZ SANDI

    Son olarak Bihter Erol'un paylaştığı fotoğraf ile, kardeşlerin benzerliği yeniden gündeme geldi.

    Fotokopi gibi olan Eda Erol ve Esra Erol'un benzerliğini Bihter Erol bozmadı.

    İşte Eda Erol ve kardeşlerinin o pozu...

    Görenler üçüz sanıyor! Esra Erol ve kardeşlerinin benzerliği #1

    Görenler üçüz sanıyor! Esra Erol ve kardeşlerinin benzerliği #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir