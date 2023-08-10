Görkem Sevindik, kantin işini anlattı Şu sıralar 'Ateş Kuşları' dizisinde rol alan oyuncu Görkem Sevindik ek i şler yapmayı sevdiğini söyledi.

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“Kurtlar Vadisi”nde canlandırdığı ‘Pusat’ rolüyle tanınan Görkem Sevindik’in Kocaeli Şehir Hastanesi’nin kantininde satış yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Ünlü oyuncuyu kantinde görenler gözlerine inanamıştı. Çıkan haberlerden sonra kendisini görmek için hastaneye gelenlerin olduğunu söyleyen Sevindik, "Bir satış yapıyorum bir fotoğraf çektiriyorum" dedi.

Bir hastanenin kantinini işlettiğini söyleyen Sevindik'in açıklamalarından ara başlıklar:

“Bir ortağımla kantinin işletmesini aldık. O fotoğrafın çekildiği gün kantinde çalışıyordum.

"Başka işlerle uğraşmayı seviyorum"

Daha önce de oto yıkama işi yaptım. Oyunculuk dışında işlerle uğraşmayı seviyorum.

Sırf beni görmeye gelenler oluyor. Bir tost satıyorum, bir fotoğraf çektiriyorum”