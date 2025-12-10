Grammy adayı şarkıcı Jubilant Sykes evinde bıçaklanarak öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı

- Grammy adayı bariton Jubilant Sykes, evinde bıçaklanarak öldürüldü.
- Olayın şüphelisi, sanatçının 31 yaşındaki oğlu Micah Sykes, tutuklandı.
- Soruşturma sürüyor ve güvenlik güçleri cinayet aletini emniyete aldı.
Grammy ödülüne aday gösterilen opera sanatçısı Jubilant Sykes, Santa Monica’daki evinde bıçaklanarak öldürüldü.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ OĞLU
Yetkililer salı günü yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki oğlu Micah Sykes'ın cinayet şüphesiyle tutuklandığını bildirdi.
Polisin açıklamasına göre, olay 8 Aralık Pazartesi akşamı, Santa Monica’nın Delaware Avenue yakınlarındaki evde meydana geldi.
Telefonla gelen “saldırı” ihbarı üzerine eve giden ekipler, Sykes’i kritik halde buldu; sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde bulunan silah emniyete alındı, soruşturma devam ediyor.