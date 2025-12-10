Kadir İnanır'dan yeni kare geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden usta oyuncu Kadir İnanır, beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acile kaldırılmıştı. Hayranlarını korkutan usta oyuncu, yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti.

Tam anlamıyla sağlığına kavuşmak isteyen ve tedavisi halen devam eden İnanır, yaklaşık bir yıldır fizik tedaviye gidiyor. Bu süreçte sanatçıyı dostları da yalnız bırakmıyor.

DERNEK BAŞKANI ZİYARET ETTİ

Ordu-Fatsa doğumlu olan usta oyuncuyu, İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak ziyaret etti.

76 yaşındaki usta oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.