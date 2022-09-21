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    Grimes, elf kulağı yaptırdı

    Elf kulağı istediğini söyleyen Grimes estetik sonrası fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 07:08
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    Grimes, elf kulağı yaptırdı

    34 yaşındaki şarkıcı Grimes, hayranlarına Elf kulağına sahip olmak için bıçak altına yatmak istediğini söyledikten sonra cumartesi günü Twitter üzerinden yüzünün bandajlı bir fotoğrafını paylaştı.

    Grimes’ın paylaşımı üzerine takipçileri ünlü şarkıcının gerçekten ameliyatı olup olmadığını sormak için onlarca yorum bıraktı.

    Operasyon, hastanın kulaklarının kıkırdağını sivri uçlu olacak şekilde değiştirmesini içeriyor.

    "Hayatım boyunca bunu istedim"

    Grimes, bu fikri ilk olarak 15 Ağustos’ta gündeme getirdi ve takipçilerinin fikrini aldı. Ancak şarkıcının ameliyat ile ilgili bazı çekinceleri de vardı. Grimes bir paylaşımında şunları yazmıştı: “Elf kulağı yaptıran var mı? Kulak kıkırdağının iyileşmekte zorlanmasından korkuyorum. Özellikle bir müzisyen olarak bu ameliyat riskli görünüyor ama hayatım boyunca istedim. İnsanların deneyimlerini merak ediyorum!”

    Grimes, elf kulağı yaptırdı #1

    Hatta Elon Musk da eski sevgilisine “Elf kulağı ameliyatının dezavantajı, muhtemelen artısından daha ağır basar” diye cevap vermişti.

    Grimes, elf kulağı yaptırdı #2


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