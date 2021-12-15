'Grup Hepsi'ye yakışmadı!' Gülçin Ergül'e karşı herkes tek yürek, onlar sessiz...

'Grup Hepsi'ye yakışmadı!' Gülçin Ergül'e karşı herkes tek yürek, onlar sessiz...

Ünlü isimler geçirdiği kazada sevgilisi ölen Gülçin Ergül'e üzüntülerini dile getirirlerken, Hepsi grubunun eski üyeleri Eren Bakıcı, Yasemin Yürük, Cemre Kemer'in paylaşım yapmaması dikkat çekti.

36 yaşındaki genç şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir'de dün gece saatlerinde trafik kazası geçirdi.

Kazada Ergül yaralanırken, Şubat ayında nikah masasına oturmaya hazırlandığı iş insanı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti.

Ayakta tedavi gören Ergül, kısa bir süre sonra taburcu oldu. Genç şarkıcı 15 yıl önce de bir kazadan sağ kurtulmuştu.

Yaşanan acı olayın ardından sanat camiasının ünlü isimleri sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdiler.

"GRUP HEPSİ'YE YAKIŞMADI"

Çocukluktan beri birbirlerini tanıyan ve 11 yıl önce dağılan Hepsi grubunun eski üyeleri Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer'in üzücü olayla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapmamaları dikkat çekti.

Sosyal medya hesaplarında günlük paylaşımlarına yer veren eski Hepsi üyelerinin bu hareketi 'vefasızlık' olarak yorumlandı.