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    Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i gözüne kestirdi

    Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i yakından takip ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 14:41
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 14:52
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    Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i gözüne kestirdi

    Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisiyle yıldızı parlayan 21 yaşındaki Melisa Döngel, Instagram hesabından yayınladığı pozlarla Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'nın dikkatini çekti.

    BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARA TEPKİSİZ KALAMADI

    Güzelliği ve fit haliyle sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, son olarak bikinili pozlarını paylaştı.

    GUIDO'YA CEVAP VERDİ

    Oyuncunun paylaşımlarını takibe alan Senia, Döngel'in bikinili pozuna hem şimşek emojisi koydu hem de beğendi. Senia'nın yorumuyla şaşkına dönen genç oyuncu ise ağzının suyu akan emoji koyarak cevap verdi.

    Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel i gözüne kestirdi #1

    Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel i gözüne kestirdi #2

    Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel i gözüne kestirdi #3

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