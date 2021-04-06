Gül Gölge, oyunculuğu özlüyor

Evlenince mesleğini bırakan Gül Gölge, tekrar erkranlara dönmek istiyor.

Bir döneme damga vuran 'Çiçek Taksi' dizisinde Nuray adında bir polis memurunu canlandıran oyuncu Gül Gölge, oyunculuğu özlediğini dile getirdi.

"SICAK BAKMIYORUM"

Oyunculuk teklif aldığını belirten Gül Gölge, “Bazen görüşmeler yapıyorum ama o kadar sıcak bakmıyorum. Artık setlerde çalışma şartları kolay değil.

"ÇİÇEK TAKSİ'NİN YERİ BAŞKAYDI"

Ama hala beni ‘Çiçek Taksi’ dizisinden hatırlayıp, bağrına basan insanlar var. Çocuklarım da büyüdü. İçime sinen bir teklif gelirse, neden olmasın?” diye konuştu.

Gölge, daha önce verdiği bir röportajda dizinin çekildiği yıllarda başından geçen ilginç ve komik olayları anlatmıştı:

"CEZA BİLE YEDİM"

"Dizide rol aldığım dönemde trafikte aracımla seyir halindeyken trafik polislerimiz beni hep durdururdu. Polislerimizin senaryoya uyarlanabilecek başlarına gelen olayları bana anlatırdı.

"BARİ SİZ YAPMAYIN"

Setten çıkıp trafikte ceza bile yedim. Aracımla seyir halindeyken trafikte kural ihlali yapmıştım. Beni çeviren polis arkadaşımız, 'Meslektaşız bari siz yapmayın' sözleriyle bana takılmıştı."