Çiçek Taksi'nin polis memuru Nuray'ı canlandıran Gül Gölge'nin son hali gündem oldu.

2000'li yılların unutulmaz dizilerinden Çiçek Taksi'de rol alan Gül Gölge, son haliyle konuşuldu.

Dizide polis Nuray'a hayat veren Gölge, yıllara meydan okuyor. Bir YouTube programına konuk olan Gölge, güzellik sırını takipçileriyle paylaştı.

Botoks yaptırıyor

Evlendikten sonra ekranlara veda eden Gül Gölge, yüz yogasına başladığını açıkladı. 41 yaşındaki oyuncu, "Dolgu molgu bana yaramıyor, ufak ufak yapıyorum ama olmuyor. Şuna döndüm, cilde yatırım yapıyorum, botoks da yaptırıyorum." dedi.