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    Gül Gölge'nin son hali

    Çiçek Taksi'nin polis memuru Nuray'ı canlandıran Gül Gölge'nin son hali gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 15:07
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    Gül Gölge'nin son hali

    2000'li yılların unutulmaz dizilerinden Çiçek Taksi'de rol alan Gül Gölge, son haliyle konuşuldu.

    Dizide polis Nuray'a hayat veren Gölge, yıllara meydan okuyor. Bir YouTube programına konuk olan Gölge, güzellik sırını takipçileriyle paylaştı.

    Botoks yaptırıyor

    Evlendikten sonra ekranlara veda eden Gül Gölge, yüz yogasına başladığını açıkladı. 41 yaşındaki oyuncu, "Dolgu molgu bana yaramıyor, ufak ufak yapıyorum ama olmuyor. Şuna döndüm, cilde yatırım yapıyorum, botoks da yaptırıyorum." dedi.

    Gül Gölge nin son hali #1

    Gül Gölge nin son hali #2

    Gül Gölge nin son hali #3

    Gül Gölge nin son hali #4


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