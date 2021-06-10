Euro
10.405
-0.59%
Dolar
8.5308
-0.69%
Altın
516.04
-1.07%
Borsa
1.453
0.23%
Bitcoin
323.597
8.41%
EXEN Coin
35.61
2.82%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Gülay 3'üncü kez kansere yakalandı

    Şarkıcı Gülay, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 14:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gülay 3'üncü kez kansere yakalandı

    90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Gülay, uzun süredir mücadele ettiği rahim ve böbrek kanserini atlatmıştı. Gülay'dan yine kötü haber geldi.

    İSTANBUL'A DÖNDÜ

    Bodrum'da tatilde olan ünlü şarkıcı, rahatsızlanıp hastaneye gitti. Biyopsi için alınan parçanın tahlili ‘rahim kanseri’ olarak çıkınca, şarkıcı uçakla İstanbul’a döndü.

    Gülay, hastalıkta erken tanının önemini vurgulamak ve kanserle mücadele eden çocuklara destek olmak için saçlarını kazıtmıştı.

    Gülay 3 üncü kez kansere yakalandı #1

    Gülay 3 üncü kez kansere yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir