Gülay 3'üncü kez kansere yakalandı

Şarkıcı Gülay, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Gülay, uzun süredir mücadele ettiği rahim ve böbrek kanserini atlatmıştı. Gülay'dan yine kötü haber geldi.

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Bodrum'da tatilde olan ünlü şarkıcı, rahatsızlanıp hastaneye gitti. Biyopsi için alınan parçanın tahlili ‘rahim kanseri’ olarak çıkınca, şarkıcı uçakla İstanbul’a döndü.

Gülay, hastalıkta erken tanının önemini vurgulamak ve kanserle mücadele eden çocuklara destek olmak için saçlarını kazıtmıştı.