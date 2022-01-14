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    Gülben Ergen, Anıtkabir'deki görüntüleri olay olan Bülent Ersoy'a destek verdi

    Tekerlekli sandalye üzerinde Anıtkabir’e giden ünlü sanatçı Bülent Ersoy’a Gülben Ergen'den destek geldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 07:45
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    Gülben Ergen, Anıtkabir'deki görüntüleri olay olan Bülent Ersoy'a destek verdi

    Usta sanatçı Bülent Ersoy geçtiğimiz gün konser için gittiği Ankara’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrini ziyaret etti.

    Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler büyük eleştiri aldı. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.

    "YAŞASIN ANITKABİR'İ ZİYARET EDEN HERKES"

    Bu gelişmelerden sonra Ersoy’a Gülben Ergen’den destek geldi. Ergen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ne olmuş bir yetkili, ya da bir subay, yaşına hürmeten, saygısından ya da sevgisinden Bülent Ersoy’a şemsiye tuttuysa? Nedir bu olması gerekene verilmeyen tepkisizlik? Ama konunun içinde ünlü olunca avaz avaz haykırma merakı? Yaşasın Anıtkabir i ziyaret eden herkes ve Bülent Ersoy” ifadelerini kullandı.

    Gülben Ergen, Anıtkabir deki görüntüleri olay olan Bülent Ersoy a destek verdi #1

    Gülben Ergen, Anıtkabir deki görüntüleri olay olan Bülent Ersoy a destek verdi #2

    Gülben Ergen, Anıtkabir deki görüntüleri olay olan Bülent Ersoy a destek verdi #3


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