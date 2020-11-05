Gülben Ergen: Ayaklarımın hayranı çok

Ayakları için Instagram'da ayrı bir hesap açılan Gülben Ergen, konuştu.

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, bir magazin dergisinin Aralık sayısına kapak oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Ergen, ilk kez ayaklarına hayran olan kitle hakkında konuştu.

"BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLER VAR"

Başkanı olduğu 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği' çatısı altında 40. Anaokulunu Denizli'de açan Gülben Ergen, "Çoğu kadının şiddet ve cinsel istismara maruz kaldığı bir ortamda yıllardır dimdik ayakta duruyorsunuz? Bunun sırrı nedir?" sorusuna flaş bir yanıt verdi. Ergen, "Kim bilir belki sizin duymadığınız çok acı dramlarım vardır benim de... Küllerinden doğmak nedir iyi bilirim. Gözyaşını silip gülümsemek nedir onu da iyi bilen kadınlardanım" dedi.

"ŞAŞIRTICI"

Instagram'da ayakları adına açılan bir Instagram hesabı olması hakkında ne düşündüğü sorulan Ergen, "Ayaklarımın bu kadar meraklısı olması şaşırtıcı tabii ama samimi ve tatlılar niye rahatsız olayım. Ayakta göz gibi, bacak gibi vücudun bir parçası" ifadelerini kullandı.

"İÇKİM YOK"

3 çocuk annesi 48 yaşındaki Gülben Ergen, yaz ayında verdiği pozlarla fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ergen, ilerlemiş yaşına rağmen fiziğini nasıl koruduğunu açıkladı. Ergen, "Sağlıklı yaşamayı çok seviyorum ve önemsiyorum. İçki ve gece hayatımın olmayışı büyük avantaj benim için. Un, yağ, şeker hepsi vücudun işleyişini alt üst ediyor. Mümkün olduğunca bunları az tüketmeye özen gösteriyorum. Haftada 2 ya da 3 pilates yapıyorum" diyerek formunun sırrını da verdi.