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    Gülben Ergen: Bana nazar değdi

    evinde geçirdiği kaza sonucunda bacağından yaralanan Gülben Ergen, nazara geldiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 14:28
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    Gülben Ergen: Bana nazar değdi

    Evinde ayak bileğini burkarak talihsiz bir kaza geçiren Gülben Ergen, hastanede çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamış, sağ ayağında bağ yaralanması ve dizinde de menisküs yırtığı oluştuğunu ifade etmişti.

    "NAZARA GELDİM"

    49 yaşındaki şarkıcı, ayağının son durumuyla ilgili konuştu. Ünlü şarkıcı,"Nazara geldim. Topuklu ayakkabı bile giyemiyorum. Yürümek zor oluyor." açıklamasını yaptı.

    Ergen'in hayranları, ünlü şarkıcının ayakları için Instagram'da hesap bile açtı. Hesabın yaklaşık 4 bin takipçisi var.

    Gülben Ergen: Bana nazar değdi #1

    Gülben Ergen: Bana nazar değdi #2

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