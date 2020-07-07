Gülben Ergen, bikinili görüntülendi

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, 2020 yaz sezonunu Bodrum'da açtı.

Hem iş hem de tatil için Bodrum'a giden Gülben Ergen, deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

SAATLERCE GÜNEŞLENDİ

Ergen, önceki gün çocukları Atlas, Ares ve Güney ile Gündoğan'da bulunan evinin iskelesinde görüntülendi. 47 yaşındaki şarkıcı, gün boyu güneşlendikten sonra serinlemek için denize girdi.

Denizde serinleyen üç çocuk annesi şarkıcı, tatil keyfini doyasıya yaşayan çocuklarını izledi.

Gülben Ergen'in Bodrum tatili, objektiflere böyle yansıdı.