Gülben Ergen, Bodrum'a gidiyor

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bayram alışverişine çıktı.

Koronavirüs salgını sebebiyle çocuklarıyla beraber aylardır eve kapanan Gülben Ergen, önceki gün Nişantaşı'nda bir mağazada görüntülendi. Çocukları için bayram alışverişi yapan sanatçı, virüse karışı bütün önlemleri aldı.

Gülben Ergen, “Malum; bu pazar Ramazan Bayramı. Çocuklarım için alışveriş yaptım” dedi.

YAZLIĞA GİDİYORLAR

Gülben Ergen kısa bir süre sonra da özel izin alıp Atlas, Ares ve Güney ile Bodrum’daki yazlığına gidecek.