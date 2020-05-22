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    Gülben Ergen, Bodrum'a gidiyor

    Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bayram alışverişine çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2020 - 09:21
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    Gülben Ergen, Bodrum'a gidiyor

    Koronavirüs salgını sebebiyle çocuklarıyla beraber aylardır eve kapanan Gülben Ergen, önceki gün Nişantaşı'nda bir mağazada görüntülendi. Çocukları için bayram alışverişi yapan sanatçı, virüse karışı bütün önlemleri aldı.

    Gülben Ergen, “Malum; bu pazar Ramazan Bayramı. Çocuklarım için alışveriş yaptım” dedi.

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    Gülben Ergen kısa bir süre sonra da özel izin alıp Atlas, Ares ve Güney ile Bodrum’daki yazlığına gidecek.

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