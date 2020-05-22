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- Gülben Ergen, Bodrum'a gidiyor
Gülben Ergen, Bodrum'a gidiyor
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bayram alışverişine çıktı.
- Haber Merkezi
- 22.05.2020 - 09:21
Koronavirüs salgını sebebiyle çocuklarıyla beraber aylardır eve kapanan Gülben Ergen, önceki gün Nişantaşı'nda bir mağazada görüntülendi. Çocukları için bayram alışverişi yapan sanatçı, virüse karışı bütün önlemleri aldı.
Gülben Ergen, “Malum; bu pazar Ramazan Bayramı. Çocuklarım için alışveriş yaptım” dedi.
YAZLIĞA GİDİYORLAR
Gülben Ergen kısa bir süre sonra da özel izin alıp Atlas, Ares ve Güney ile Bodrum’daki yazlığına gidecek.