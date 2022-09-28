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    Gülben Ergen, çivileme atladı

    Gülben Ergen, çocuklarıyla birlikte çıktığı bir tatilde tekneden denize atlarken çekilmiş bir videosunu Instagram hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 16:13
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    Gülben Ergen, çivileme atladı

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan şarkıcı Gülben Ergen, Instagram'dan yeni bir paylaşım yaptı.

    Ergen, telefonundaki fotoğraf ve videoları silerken çocuklarıyla birlikte çıktıkları bir tatile dair videoyu takipçileriyle paylaştı.

    3 çocuk annesi Ergen, yayınladığı videoya şu notu yazdı:

    "Geçmişe ait ne varsa vedalaşın"

    "3 2 1 atla anne atla :) Telefondan eski ne varsa silerken sakladıklarından birini paylaştım. Eskiye ait ne varsa silmek, sadece telefonu değil, ruhu, yorgunlukları, gereksiz yükleri azalttığı gibi, yeniye izin veren müthiş bir temizlik. Kıyın, silin, verin. Geçmişe ait ne varsa vedalaşın… Son silinenlerden de. Çöp kutusundan da."

    Gülben Ergen, çivileme atladı ViDEO

    Gülben Ergen, çivileme atladı #1

    Gülben Ergen, çivileme atladı #2


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