Gülben Ergen: Gerekirse taviz veririm

Tatili sona eren ünlü şarkıcı Gülben Ergen, çocuklarını da alıp İstanbul'a döndü.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün bir alışveriş merkezi çıkışı görütülendi.

"SAĞLIKLI GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Çocuklarıyla uzun bir Bodrum tatili yaptıktan sonra İstanbul'a dönen Ergen, "Bu yaz kilo almadım o yüzden kendimi tebrik ediyorum." dedi ve ekledi: "İnşallah sağlıklı günler bizi bekliyor olsun."

"3 KONSER VERDİM"

Pandemi nedeniyle müzik sektörünün zor durumda olduğunu belirten şarkıcı, “Konserlerin durması, tiyatronun susması beni üzdü. Bu yaz üç konser verdim. Müzisyen arkadaşlarımı korumak benim görevim. Gerekirse kendi kazancımdan taviz veririm. Görünmeyen kahramanları ayakta tutmamız lazım.” şeklinde konuştu.