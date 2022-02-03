Gülben Ergen: Göğüslerim silikon değil

Gülben Ergen'e bir takipçisi "Silikonları yenilemişsin" yazınca ünlü isim bu yoruma yanıt vermeden geçmedi.

Giydiği sahne kıyafetleri takipçileri tarafından beğenilmeyen şarkıcı Gülben Ergen iddialı seçimlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Göğüs dekolteli detayları tercih eden Ergen, yeni pozlarını paylaşınca takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.

Gülben Ergen'e bazı takipçileri silikon yorumlarında bulundu. Bir takipçisi şarkıcıya "Silikonları yenilemişsin çok güzel görünüyor" yazınca Ergen sessiz kalamadı.

"HİÇ SİLİKONUM OLMADI"

Gülben Ergen takipçisine yanıtında önce "Hayatımda hiç silikonum olmadı" yazdı. Ardından ise bu yorumu sayfasında ifşa ederek "Sanki birlikte gittik silikon taktırmaya" yorumunda bulundu.