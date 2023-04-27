Gülben Ergen, kalça estetiği oldu Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in bel ve kalça estetiği olduğu iddia edildi.

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Şarkıları ve özel hayatıyla ilgili sık sık gündem olan isimler arasında bulunan Gülben Ergen, şimdi de estetik operasyonlarla gündeme geldi.

Bel ve kalça estetiği

Geçtiğimiz haftalarda sağlık sorunu nedeniyle hastaneye yattı. Sağılığı iyi olan durumunu sosyal medya hesabından da paylaşan Gülben Ergen’in bel ve kalça estetiği olduğu iddia edildi.

Sahneye kum saati gibi çıktı

Son konserinde bel dekolteli bir elbise giyen Ergen’in kalçasındaki ve belindeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü yaptırdığı estetikle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.