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    Gülben Ergen: Müzik durmasın

    Koronavirüs salgının bitmesini beklemekten sıkılan Gülben Ergen, stüdyoya girdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 10:22
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 10:40
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    Gülben Ergen: Müzik durmasın

    Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Nişantaşı’nda bir mekanda albüm toplantısı yaparken objektiflere takıldı.

    "YILBAŞINA HAZIR"

    Şarkıcı, “Stüdyoya girdim. Yılbaşına doğru yetiştirmeyi planlıyoruz. Ne kadar ‘Memleketin durumu kötü, erteleyelim’ desem de bu virüs yakın zamanda bitecek gibi durmuyor. O yüzden müzik dursun istemedim.” dedi.

    Çok iyi hazırlandığını söyleyen Ergen, heyecanlı olduğunu söyledi.

    Gülben Ergen: Müzik durmasın #1

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