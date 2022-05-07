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    Gülben Ergen sahnede düştü

    Düzce'de konser veren Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada ayağı elbisesine takılarak yere düştü.
    • 07.05.2022 - 22:33
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 23:13
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    Gülben Ergen sahnede düştü

    TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un kutlama programında Gülben Ergen sahne aldı.

    Sahnede düştü

    Ergen, şarkılarını söylerken elbisesine takılarak düştü. Ergen'in düştüğünü gören görevliler kendisini karavana götürdü.

    AA'da yer alan habere göre Ergen, 112 Acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından sahneye döndü.

    "Şampiyonluğunuz beni devirdi"

    Gülben Ergen "Arkadaşlar sizin şampiyonluğunuz beni devirdi. Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığım yerden devam ediyorum." dedi.

    Gülben Ergen sahnede düştü VİDEO

    Gülben Ergen sahnede düştü #1

    Gülben Ergen sahnede düştü #2

    Gülben Ergen sahnede düştü #3


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