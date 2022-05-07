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- Gülben Ergen sahnede düştü
Gülben Ergen sahnede düştü
Düzce'de konser veren Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada ayağı elbisesine takılarak yere düştü.
- 07.05.2022 - 22:33
- Güncelleme : 07.05.2022 - 23:13
TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un kutlama programında Gülben Ergen sahne aldı.
Sahnede düştü
Ergen, şarkılarını söylerken elbisesine takılarak düştü. Ergen'in düştüğünü gören görevliler kendisini karavana götürdü.
AA'da yer alan habere göre Ergen, 112 Acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından sahneye döndü.
"Şampiyonluğunuz beni devirdi"
Gülben Ergen "Arkadaşlar sizin şampiyonluğunuz beni devirdi. Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığım yerden devam ediyorum." dedi.
Gülben Ergen sahnede düştü VİDEO