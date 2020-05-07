Gülben Ergen, katıldığı bir programda kendisi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, seksi olmanın kendisi için zor bir şey olmadığını belirtti.

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, konuk olduğu bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SEKSİ OLMAK KÜÇÜCÜK BİR HAREKETE BAKAR"

Özel hayatı ve iş hayatı ile ilgili konuşan Ergen, "Ne hissediyorsam onu yaşıyorum" diyerek, “Seksi olmak parmağımın ucunda. Küçücük bir harekete, bir fotoğrafa, bir bakışa bakar. Seksi olmak için ayrıca çaba sarf etmek benim yapıma ters. Ama benim için çok zor bir şey değil. Bir tercih edersem görürsünüz.” ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen: Seksi olmak parmağımın ucunda