Gülben Ergen siyah mayosuyla poz verdi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, Instagram hesabından mayosuyla bir hikaye paylaşımı yaptı.

Instagram'da 5 milyona yakın takipçisi olan Gülben Ergen, yazın gelmesiyle birlikte soluğu tatilde aldı. Çocuklarıyla birlikte olan Ergen, Instagram hesabından fotoğraflar yayınlamaya devam ediyor.

48 yaşındaki 3 çocuk annesi Ergen, bu defa siyah mayosuyla ayna karşısına geçtiği anları takipçileriyle paylaştı. Güzel şarkıcı, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Ergen, daha önce de mini şortlu ve ip askılı sabahlık takımıyla ayna karşısında çektiği bir videoyu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı yatak pozunu kısa süre içerisinde sildi.