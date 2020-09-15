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    Gülben Ergen yaza veda etti

    Bodrum’da uzun süre çocukları ile birlikte tatil yapan şarkıcı, “ve yaz biter” notuyla fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 07:56
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    Gülben Ergen yaza veda etti

    Karantina günlerini İstanbul'da geçiren Gülben Ergen, normalleşmeyle birlikte soluğu Bodrum'da almıştı.

    VEDA ETTİ

    Çocukları birlikte yazı Bodrum'da geçiren şarkıcı, Instagram'dan yaptığı paylaşımla yaza veda etti.

    BEĞENİ YAĞDI

    Ergen'in “Ve yaz biter” notuyla paylaştığı fotoğraf, 25 binin üzerinde beğeni aldı.

    Gülben Ergen yaza veda etti #1

    BİKİNİLİ POZLARDAN KAÇMADI

    Ergen, tatili sırasında sık sık magazin muhabirlerine bikinili yakalanmıştı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Ergen'e sevenleri de övgüler yağdırmıştı.

    Gülben Ergen yaza veda etti #2

    Gülben Ergen yaza veda etti #3

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