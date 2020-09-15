- Haberler
- Magazin Haberleri
- Gülben Ergen yaza veda etti
Gülben Ergen yaza veda etti
Bodrum’da uzun süre çocukları ile birlikte tatil yapan şarkıcı, “ve yaz biter” notuyla fotoğraf paylaştı.
- Haber Merkezi
- 15.09.2020 - 07:56
Karantina günlerini İstanbul'da geçiren Gülben Ergen, normalleşmeyle birlikte soluğu Bodrum'da almıştı.
VEDA ETTİ
Çocukları birlikte yazı Bodrum'da geçiren şarkıcı, Instagram'dan yaptığı paylaşımla yaza veda etti.
BEĞENİ YAĞDI
Ergen'in “Ve yaz biter” notuyla paylaştığı fotoğraf, 25 binin üzerinde beğeni aldı.
BİKİNİLİ POZLARDAN KAÇMADI
Ergen, tatili sırasında sık sık magazin muhabirlerine bikinili yakalanmıştı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Ergen'e sevenleri de övgüler yağdırmıştı.