Gülben Ergen'e ayak fantezisi sorusu soruldu

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Gülben Ergen, ayaklarına hayran olanlara seslendi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından takipçileriyle soru-cevap yaptı. Ergen, birbirinden ilginç soruları cevaplamayı da ihmal etmedi.

Daha önce bekaret sorusuna verdiği yanıtla gündeme gelen Gülben Ergen, bu defa 'Ayaklarınızı yalamak isteyenler hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.

"DONDURMA YALASINLAR"

Ergen, ayaklarıyla ilgili soruya 'Dondurma tavsiye ediyorum' diyerek esprili şekilde cevap verdi.