Gülben Ergen'e üstsüz poz sorusu

Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Gülben Ergen'e 'bekaret' sorusundan sonra şimdi de 'üstsüz poz' sorusu geldi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan Gülben Ergen, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ergen hiçbir soruyu pas geçmedi.

"Bakirelik önemli mi?" sorusuna "İyi insan olmak önemli" yanıtını vererek geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Gülben Ergen bu sefer göğüsleriyle ilgili soruya yanıt verdi.

ÜSTSÜZ POZ SORUSU

Biri silikon sorusuydu. Gülben Ergen "Göğüsleriniz silikon mu?" sorusuna "Değil. Takma bir şey yok bende" yanıtını verdi.

İddialı sahne tarzıyla öne çıkan Ergen'e sorulan bir diğer soru da "Üstsüz poz vermeyi düşünür müsünüz?" oldu. Ünlü şarkıcı böyle bir şeyi düşünmediğini ifade etti.