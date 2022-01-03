Gülben Ergen'in elbiseleri beğenilmedi

Gülşah Saraçoğlu ile çalışan Gülben Ergen'in bu yeni tarzı takipçilerinin bir kısmının memnun etmedi.

Yılbaşı programı için İbo Show'a konuk olan Gülben Ergen yeni yıl sahnesi için de göğüs dekoltesi ön planda olan seçimler yaptı.

Ergen, yeni yıl için giydiği kostümleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sahne kıyafetlerini kolaj yaparak paylaşan Ergen, "Hafife alınmayan özen detaylarda gizlidir. Sahnemin neşesi, kalabalıklığı, ailece, çoluk çocuk, yurt dışından, farklı şehirlerden gelmiş insanlarla doluydu. Sorumluluğum herkese unutamayacakları bir yılbaşı gecesi yaşatmaktı. Rüya gibiydi. Ayakta duracak gücüm kalmadığı hiç belli mi? Hayır :) Ankara’ya arabayla gidip, konser bitimi evime döndüm. Kim bilir o yolları nasıl gittim geldim. Özetle çok yorulduğum bir haftayı geride bırakırken, hepimiz için sağlık diliyorum. Hoş geldin Ocak 2022" ifadelerini kullandı.

BEĞENEN DE VAR

Kostümleriyle ilgili sosyal medyadan yorumlar alan Ergen'in bu yeni tarzı takipçilerinin bir kısmının ise hoşuna gitmedi. Çoğu takipçisi bu tarz değişikliğini Ergen'e yakıştırırken bazı takipçiler ise kostümleri birbirine benzer buldu.

Bazı kullanıcılar ise "Gülşah Saraçoğlu seni kendine benzetmiş" yorumlarında bulundu.