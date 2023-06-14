Gülcan Arslan imaj değiştirdi
ensonhaber.com

Bülent İnal ile başrolünde yer aldığı 'Bir Çocuk Sevdim' dizisindeki Mine karakteriyle tanınan ünlü Gülcan Arslan, şu sıralar ekranlarda olmasa da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmayı başarıyor.

Son olarak kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile ilişki yaşayan ünlü güzel, zayıflığıyla dikkat çekiyor.

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Saçları kısacık kestirdi

Arslan, son olarak değişikliğine gitti. 37 yaşındaki oyuncu kısacık kestirdiği saçlarını katıldığı bir davette yayınladı.

İddialı siyah elbisesiyle pozlarını paylaşan Gülcan Arslan dudak uçuklattı. Ünlü isme beğeni ve yorum yağdı.

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Takipçilerini ikiye böldü

Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Kimisi çok yakıştırırken kimisi de acilen eski haline dönmesini istedi.