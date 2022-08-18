Gülcan Arslan'ın tatil pozları

Gülcan Arslan tatilde verdiği pozları İstanbul'a döndükten sonra paylaşıyor.

Ünlü oyuuncu Gülcan Arslan'ın tatili bitit ve İstanbul’a döndü.

Ama aklı tatilde kalan güzel oyuncu, tatilden gün yüzü görmemiş kareleri sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.

"Söylenecek bir şey yok"

Oyuncu, en son siyah bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Arslan yayınladığı kareler, "Söylenecek bir şey yok" notunu düştü.

Takipçilerinin yoğun ilgil gösterdiği fotoğraflara çok sayıda yorum ve beğeni gönderildi.

Oyuncu Gülcan Arslan geçen yıl karnına bir yılan dövmesi yaptırmıştı.