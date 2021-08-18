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    Oğulcan Engin: Babamla dertleşeceğiz

    Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrılan Oğulcan Engin'e babası teselli vermeye geldi.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 07:29
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 07:33
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    Oğulcan Engin: Babamla dertleşeceğiz

    Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu’nun yaklaşık 2 yıl önce başlayan aşkı 27 Temmuz’da bitmişti.

    Ayrılığı Çeşme tatili dönüşü oyuncunun istediği öğrenilmişti. Morali bozuk olan Oğulcan Engin önceki gün Cihangir’de işlettiği mekanda görüntülendi.

    "BAŞ KONUĞUM BABAM"

    Babası Sinan Engin ziyaretine geldi. Oğulcan, “Bugün baş konuğum babam. Konuşup dertleşeceğiz” dedi

    Oğulcan Engin: Babamla dertleşeceğiz #1 Oğulcan Engin: Babamla dertleşeceğiz #2

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