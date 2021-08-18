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- Oğulcan Engin: Babamla dertleşeceğiz
Oğulcan Engin: Babamla dertleşeceğiz
Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrılan Oğulcan Engin'e babası teselli vermeye geldi.
- Haber Merkezi
- 18.08.2021 - 07:29
- Güncelleme : 18.08.2021 - 07:33
Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu’nun yaklaşık 2 yıl önce başlayan aşkı 27 Temmuz’da bitmişti.
Ayrılığı Çeşme tatili dönüşü oyuncunun istediği öğrenilmişti. Morali bozuk olan Oğulcan Engin önceki gün Cihangir’de işlettiği mekanda görüntülendi.
"BAŞ KONUĞUM BABAM"
Babası Sinan Engin ziyaretine geldi. Oğulcan, “Bugün baş konuğum babam. Konuşup dertleşeceğiz” dedi