Gülçin Ergül'den Grup Hepsi itirafı

Gülçin Ergül, yıldızının parladığı Hepsi grubundan neden ayrıldığıyla ilgili açıklama yaptı.

Gülçin Ergül'ün Hepsi grubuna vedasının ardından Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı ile arası açılmıştı. Ergül ile eski grup arkadaşları yıllar sonra barıştı.

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan Ergül, Hepsi grubunun üyeleri bağlarının kopması ve barışması ile ilgili konuştu.

Ergül, şunları söyledi:

"Aslında ben kimseye karşı böyle bir husumet beslemek istemedim. Ben böyle nefret ve kin şeyleri kendimde barındırmak istemeyen biriyim. Çünkü bu insanın kendisini yıpratan bir şey. Ben hayatıma kendi yolumda devam etmek istedim. Bazı anlaşmazlıklar oldu tabi...

"En hayırlısı oldu"

Benim gruptan ayrılmam en hayırlısı oldu. Sevenlerimizi üzmek hiç istemedim ve bunun içinde olabildiğince bu süreyi uzun tutmaya çalıştım. Grupta dayanabildiğim kadar dayandım.

Benim yerimde başka birisi olsaydı daha erken ayrılırdı. Ama ben çok yumuşak ve müziği paylaşmayı seven birisiydim. Zaten grup kuran ilk kişilerden biri de benim. Ben mutsuz olduğum için ayrılmış ama her şey geride kaldı. Çok güzel şeyler hatırlamak istiyorum. Aramızda hiç bir husumet yok. Gruptan ben ayrıldım onlar devam etti ve bir süre sonra ayrıldılar."