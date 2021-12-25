Gülçin Ergül'den ölen sevgilisi için duygu dolu sözler

Geçtiğimiz hafta sevgilisini kaybeden dağılan Hepsi Grubu’dan Gülçin Ergül, duygu dolu bir paylaşım yaptı. Şarkıcı, hayatını kaybeden sevgilisine “Ben senin için yaşayacağım” sözleriyle seslendi.

İş adamı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde sevgilisi Gülçin Ergül'ün (36) bulunduğu otomobil, geçtiğimiz hafta pazartesi gecesi İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarpmıştı.

SEVGİLİSİ CAN VERDİ

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilmişti.

Sürücü Lafçı, kaza yerinde hayatını kaybetmiş, şarkıcı Ergül ise hafif yaralanmıştı.

CENAZEYE KATILAMADI

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Gülçin Ergül, tedavisi devam ettiği için sevgilisinin cenazesine katılamamıştı.

Şarkıcı, akşam saatlerinde taburcu edilmişti.

Ergül, günler sonra Instagram hesabından ölen sevgilisi ile olan kareleri paylaşarak duygu dolu bir mesaj yazdı.

"ÇOK ÖZLEDİM"

Sevgilisine duyduğu özlemi dile getiren şarkıcı, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

“Çok özledim… Yanağının yumuşaklığını hissederek öpücükler kondurabilmeyi, muzip ve içi gülen gözlerine burnunun dibine kadar yaklaşıp yakından bakmayı, beni hayata bağlayan dünyanın en güzel gülüşünün içimi aydınlatmasını, hayat dolu enerjinle ve sevgi dolu sesinle beni çağırmanı, nereye gidersen git azıcık ayrı kalamayıp hep pervanen olmayı, hayatımın anlamını gözlerimle yanımda görebilmeyi, sarılabilmeyi, ulaşabilmeyi, sen aradığında senin sesinle çalan telefonumun o esprili zilini duymayı, ben her şarkı söylediğimde beni can kulağıyla keyifle dinlediğini görebilmeyi…





“SENİN İÇİN YAŞAYACAĞIM”

Bu özlem dolu liste bitmez. 'Biz birbirimize çok iyi geliyoruz.' derdin. Aynen öyle... Sen bana paylaştığımız bu zamanda tekrar hayat dolu olmayı, hayal kurabilmeyi aşıladın. Yalnız olmadığımı hissettirdin. Kendime yeniden inanmamı sağladın, bana en büyük mutluluğu, sevgimizi, aşkımızı yaşattın. Sonsuza dek de devam edecek. Ben senin için yaşayacağım, dinlediğini göremesem de senin için bulutların ötesine şarkılar söyleyeceğim, verdiğim sözleri tutmak için var gücümle çalışacağım. Seni üzmeyecek, gözünü arkada bırakmayacağım ve seni her daim sınırsızca seveceğim...”