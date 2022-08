Gülçin Ergül'den tatil pozları

Geçtiğimiz sene geçirdikleri kazada sevgilisini kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, tatile çıktı.

Dağılan Hepsi grubunun üyesi Gülçin Ergül, İzmir - İstanbul otoyolu Susurluk mevkiinde sevgilisiyle trafik kazası geçirdi. Kazada şarkıcının sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybederken genç şarkıcı yara alarak kurtuldu. Zorlu bir süreçten geçen Ergül, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı.

Erkek arkadaşını kaybettiği dçnemde zor günler geçiren ve psikolojik destek alan Gülçin Ergül'den yeni paylaşım geldi.

Tatle çıkan ve peş peşe fotoğraf paylaşan şarkıcı, paylaşımına şu notu ekledi:

"Savaşçı"

"Aynı şeye farklı perspektiflerden bakan her bir kişi gördüğünü eşsiz şekilde yorumluyor. Peki ben mi ne görüyorum; her şeyden önce gerçek bir savaşçı, o ve onun gibilere bırakılmış harika bir not."