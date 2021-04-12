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    Gülçin Santırcıoğlu’nun acı günü

    Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu’nun babası, hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 11:11
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    Gülçin Santırcıoğlu’nun acı günü

    Ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu’nun 69 yaşındaki babası İbrahim Santırcıoğlu, bir süredir kalça kırılması nedeniyle tedavi görüyordu.

    KALBİ DURDU

    İbrahim Santırcıoğlu, tedavi sürecinde kalbinde oluşan komplikasyondan dolayı dün akşam saatlerinde kalbinin durmasıyla hayatını kaybetti.

    Gelen haberle büyük bir acı yaşayan Gülçin Santırcıoğlu, babasına son görevini yerine getirmek için İzmir'e gitti.

    Gülçin Santırcıoğlu’nun acı günü #1

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