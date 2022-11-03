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Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu evlendi

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu evlendi

Başarılı oyuncu Burak Topaloğlu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ezgi Tanır ile hayatını birleştirdi.