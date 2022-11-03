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    Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu evlendi

    Başarılı oyuncu Burak Topaloğlu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ezgi Tanır ile hayatını birleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 10:03
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    Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu evlendi

    'Güldür Güldür Show'da rol alan Burak Topaloğlu dünyaevine girdi.

    Geçtiğimiz haziran ayında nişanlanan çift, önceki akşam hayatlarını birleştirdi. İkili, bu mutlu günlerinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

    "Partiye devam"

    Burak Topaloğlu, nikah sonrası çekilen fotoğrafı 'kalp emojisi' ile paylaşırken, Ezgi Tanır altına "Oradan buradan fotoğraf toplama konusunu bitirdim. Bunlarla olayı kapatıyorum. Partiye devam my love..." notunu düştü.

    Güldür Güldür ün Bahadır ı Burak Topaloğlu evlendi #1

    Güldür Güldür ün Bahadır ı Burak Topaloğlu evlendi #2


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