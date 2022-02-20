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    Güllü söyledi, sosyal medya yıkıldı

    Şarkıcı Güllü, takipçileri için 'Sabah Olmadan' isimli şarkısını seslendirdi. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından paylaştığı o anlar beğeni yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 09:11
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    Güllü söyledi, sosyal medya yıkıldı

    Fantezi müziğin başarılı sanatçısı Güllü, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla sevenlerini mest etti.

    GÜLLÜ, CANLI PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ

    Sevilen sanatçının sahilde "Sabah Olmadan" adlı şarkısını söylediği anların videosu kısa süre içerisinde bir milyonu aşkın görüntülenmeyi geçerken, binlerce etkileşim aldı.

    Güllü, takipçileri için 'Sabah Olmadan' isimli şarkısını seslendirdi ViDEO

    "CİĞERİMİZİ YAKTIN"

    Güllü'nün sahildeki bu performansına yorum yağdıran sosyal medya kullanıcıları, videoyu paylaşarak "Tüylerim diken diken oldu", "Sabah sabah ciğerimizi yaktın", "Bambaşka bir şey", "Gerçekten bambaşka", "Sesinden öpmek istiyorum kadın" tarzı yorumlar yaptı.

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