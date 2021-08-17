Güllü: Taciz edildik

Fethiye’de işletmeciliğini yaptığı kamp alanında kira borcu nedeniyle mal sahibi ile kavga ettiği iddia edilen Güllü, olayın kira ve mal sahibi ile ilgisinin olmadığını belirtti.

Şarkıcı Güllü’nün Fethiye’de işlettiği yerde, 9 Ağustos’ta bir kavga yaşandı. Konu, basına Güllü’nün mal sahibi ile kira bedelini ödemediği gerekçesiyle kavga ettiği şeklinde yansıdı. Güllü, bu kavgaya ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu belirterek kira borcu ve mal sahibine ilişkin iddiaları yalanladı.

AVUKATI İLE AÇIKLAMA YAPTI

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu dilekçesi sunan Güllü, daha sonra avukatı Mert Erdoğan ile basın açıklaması yaptı.

"KADININ GÜCÜ RAHATSIZ ETTİ"

Güllü, "Olayın mal sahibim ile asla alakası yoktur. Bu Alper denen şahıs, bir kadının ayakları üzerinde tek başına durmasını çekemeyen bir beyefendi. Tamamıyla kendi reklamını yapmaya çalışan bir beyefendi. Altını çize çize söylüyorum, olayın mal sahibimle alakası kesinlikle yoktur. Alacak verecek tarzı hiçbir şekilde, o kadar gerginim ki, konuşamıyorum, husumetimiz yoktur.

TACİZ İDDİASI

Sadece Alper Bey’in kendinin şu an açıklayamayacağım ancak ilerde davada zaten hep birlikte göreceğiz. Kirayla veya mal sahibiyle alakalı hiçbir şey yok. Olay sadece şahsıma ve kızıma yapılan bir hareket, öyle söyleyeyim size. Kısacası taciz diyeyim, sizler anlayın. Konu tamamıyla tacizle alakalıdır." dedi.