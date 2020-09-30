Güllü'nün son hali

Türk fantezi müziği ses sanatçısı Güllü, değişimiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Uzun yıllar kilolarıyla başı dertte olan Güllü, 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuştu. Başarılı geçen ameliyatın ardından 70 kilo veren ünlü şarkıcı, değişimiyle herkesi şaşırttı.

UYARDI

Şarkıcı Güllü, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katıldı. Yeni görüntüsüyle çok mutlu olduğunu belirten 46 yaşındaki şarkıcı, bu tarz operasyonlar öncesi herkesi dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ANNESi DE TÜP MİDE AMELİYATI OLDU

Güllü, programda dört sene önce kaybettiği annesinin vefatı ile ilgili açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı.

1 GÜN SONRA ÖLDÜ

Kendisi de dahil olmak üzere annesinin hiçbir yakınına operasyon ile ilgili haber vermediğini söyleyen Güllü, operasyondan bir gün sonra annesinin vefat haberini sahneden yeni indiği sırada aldığını ifade etti.

GİZLİCE OLDU

Annesinin yalnızca şeker hastalığı olduğunu, onun dışında çok sağlıklı olduğunu söyleyen ve kötü bir operasyonun ardından hayatını kaybettiğini dile getiren Güllü, annesinin kilosu nedeniyle yürümekte zorlandığını ve kendilerinin izin vermeyeceğini bildiği için böyle bir operasyonu habersiz bir şekilde yaptırdığını anlattı.