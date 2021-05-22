Gülşah Saraçoğlu: Artık birbirimize emanetiz

Gökhan Göz ile çalkantılı ilişkisiyle gündeme gelen ve olaylı bir ayrılık yaşayan Gülşah Saraçoğlu, aylar sonra gelen barışmanın ardından açıklama yaptı.

Modacı Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınına katılarak ağza alınmayacak küfürler kullanmıştı.

Yaşanan olayın ardından eleştiri yağmuruna tutulan Saraçoğlu, “O. çocuğu, kahpenin evladı, s... git köpek, yanındaki o.pularla devam et” sözleri için sosyal medya üzerinden özür mesajı yayınlamıştı.

Olaylı ayrılığın ardından ise aylar sonra ikili arasında yeni bir gelişme yaşandı.

AYLAR SONRA BARIŞTILAR

Birkaç gün önce Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeye başlayan Saraçoğlu ve Göz, ilişkilerine bir şans daha verdi.

Saraçoğlu, bu haberi ise sevgilisi Göz ile çekildiği kareleri yayınlayarak duyurdu.

"DELİKANLI TARAFIMI SEVDİ BU ADAM"

39 yaşındaki modacı, paylaşıma şu notu ekledi:

"Evet ilk defa bu açıklamayı yapıyorum. Biz çok badire atlattık yeri geldi birbirimizi kırdık dökdük. Yeri geldi ailelerimizi üzdük. Yeri geldi kariyerlerimizi sarsacak durumlara müsade ettik. Sevdiklerimiz yakınlarımız bize, “aman yapma etme” dediler. Bu kadar kaosun içinden güçlü çıktığımızı düşünüyorum. Tabi ki kendi kararlarımızı kendimiz veriyoruz. Ne olursa olsun aramızdaki ilişkimizde asla ama asla yalan olmadı. En azından ben bir kadın olarak, ona hiç oynamadım ve yalan konuşmadım. Benim yalansız riyasız ve delikanlı tarafımı sevdi bu adam. Ben de onu tabii ki.

"BU SAATTEN SONRA BİRBİRİMİZE EMANETİZ"

Şimdi bu saatten sonra ikimiz de ilişkimize ve birbirimize emanetiz. Onun da benim de aslanlar gibi evlatlarımız var, aslanım Azranur ve Gökalp paşamız, gerisi boş. kendi evladımın babası için bir şey diyemem ama Gökhan’ın evlatlarının anası çok kıymetli. Sakın yanlış bişey yazmayın ilişkimizle alakalı çocuklarımız var. Aslanlar gibi iki evlat babası, ben de aslanımın anasıyım. Kimse kimseye yanlış yapmaz bu saatten sonra, çünkü yeterince üzüldük. Derslerimizi aldık. Umarım he rşey güzel gider. Bu mevzudan dolayı kırıp döktüğüm kim varsa, en başta ailelerimiz olmak üzere kalbini kırdığım herkesten kendi adıma özrümü borç bilirim."