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    Gülşah Saraçoğlu: Eski kocamı kaçırarak evlendim

    Doya Doya Moda'da sunuculuk yapan ünlü tasarımcı Gülşah Saraçoğlu, ilk evliliği hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2022 - 11:40
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    Gülşah Saraçoğlu: Eski kocamı kaçırarak evlendim

    Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabı çalınan modacı Gülşah Saraçoğlu'nun kullanıcı adı Instagram'da 'metres Gülşah' olarak değiştirilmişti. Yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen Gülşah Saraçoğlu katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    İşte Saraçoğlu'nun açıklamalarından ara başlıklar:

    "Kocamı kaçırdım"

    "Ben eski kocamı kaçırarak evlendim. Gaziantepli bir ailesi vardı ve beni istemiyordu. İyi ki onunla evlendim, iyi ki de Aslan doğdu fakat aslında çok sıkıntılı bir hikaye. 3 yıl sevgili olduk, evlenme kararı aldık ama istenmeyen gelin oldum. Ankara'ya gitmişti bir iş için gidip onu aldım ve Kadıköy Evlendirme Dairesi'ne gittik. Selçuk Antep'ten bir ceketini alıp yanıma geldi. Evlendikten 5 ay sonra hamile kaldım ve sorunlar başladı. Bir süre tek başıma çalıştım, hem kocamı hem çocuğumu taşıdım. Bunları yaşadığım için bazı şeylere katlanamıyorum. Sevgili parası, koca parası imalarına dayanamıyorum.

    Gülşah Saraçoğlu: Eski kocamı kaçırarak evlendim #1

    "Beni istemediler"

    Eski eşim ailesiyle barıştı fakat ailesi moda atölyemi kapatmamı istedi. O dönem kendimi çok çirkin hissetmiştim çünkü sevdiğim adamdan ayrıldım. Selçuk bana 'Çok kilolu olmuşsun' deyince hırs yaptım ve mide ameliyatıyla zayıfladım, kendi tasarımlarımı kendim giydim. Ben bunu yapınca Selçuk 'Yine evlenelim' dedi. Nerdeyse 3. kez evleniyorduk.

    Gülşah Saraçoğlu: Eski kocamı kaçırarak evlendim #2

    "Hayatımı mahvettiler"

    Eski eşimin ailesi benim hayatımı mahvetti. Belki beni isteselerdi ben şu an Antep'te 3 çocuklu bir kadın olacaktım, belki bin kilo olacaktım ama mutlu bir kadın olacaktım. Belki kimse öfke kontrolümü sağlayamadığım anlarıma şahit olmayacaktı. Belki bu kadar gündemde bir kadın olmayacaktım, keşke olmasaydım... Çok acı çektim..."

    Gülşah Saraçoğlu: Eski kocamı kaçırarak evlendim #3


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