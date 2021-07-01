Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz dördüncü kez ayrıldı

Gülşah Saraçoğlu ile iş insanı Gökhan Göz'ün mutluluğu yine uzun sürmedi.

Sürekli küsüp barışan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz, ilişkilerine yeniden şans vermişti. Geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını açıkladı.

İşte Saraçoğlu'nun açıklaması:

"MİDE BULANDIRICI"

"Günlerdir sessizliğimi bozmuyorum. Çünkü konu benim konum değil ve son derece mide bulandırıcı bir konu. Sebep ise adı geçen kadının, böyle meshepsizliklerinin içinde olmak istemediğim içindir...

"HER ŞEY HAZIRDI"

Sevgilim olan Gökhan Bey ile evlilik kararı almıştık geçtiğimiz çarşamba günü. Her şey hazırdı ve gerçekleşmedi. Maalesef hiç tanımadığım bir kadının karışık ilişkileri yüzünden, sahte kimlikler, inkar edilen bir nikah ve en acısı bir anne olarak üzülerek söylüyorum ki; inkar edilen ortada iki evlat. Ne kadar acı..

"KİMSEYE AÇIKLAMA YAPMAM"

Diyecek bir şey yok çünkü son derece saygı, sevgi içerisinde olduğum ilişkimden sadece bu sebep yüzünden ayrılıyorum. Kimseye de bu konuyla alakalı bir açıklama yapmadım...

Sadece Gökhan Bey'in ve şahsımın itibarı zedelenmemesi adına ve Gökhan Bey'in bana 'Kimi arıyorsan ara, bu durumu çözersen sen çözersin' demesi üzerine birtakım görüşmeler yaptığım doğrudur.

"TEKRARI YOK"

Bilirsiniz ki ben kimsenin arkasından iş çevirmem. Çünkü yıllardır her zaman dobralığım ve dürüstlüğümle beni tanıdınız ve sevdiniz. Her şey buraya kadarmış, bir daha tekrarı olmayacaktır."