Gülşah Saraçoğlu kimdir? Gülşah Saraçoğlu'nun küfrettiği eski sevgilisi Gökhan Göz kimdir?

Doya Doya programının jüri üyesi modacı Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınında paylaştığı küfür içerikli sözler nedeniyle magazin gündemine düştü.

Sürekli ayrılıp barıştıkları bir ilişki yürüten modacı Gülşah Saraçoğlu ve iş insanı Gökhan Göz, yine olaylı sözlerle gündeme oturdu. Gökhan Göz'ün instagram canlı yayınına katılarak küfür dolu sözler sarf eden Gülşah Saraçoğlu, büyük tepki çekti.

Bunun üzerine Gülşah Saraçoğlu ve eski sevgilisi Gökhan Göz ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisi Gökhan Göz kimdir, tüm merak edilenler..

GÖKHAN GÖZ KİMDİR?

Yatırımcı ve girişimci iş insanı Gökhan Göz, 1989 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Aslen Samsun Bafra'lıdır. Otomotiv ve gıda dışında inşaat ve hizmet sektörlerinde de girişimleri bulunmaktadır.

Türkiye’nin Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanıdığı Gökhan Göz, Gülşah Saraçoğlu'nun evini dağıttığını gösteren videoyu paylaşması ile haber olmuştu.

Olaylı bir şekilde ayrılan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz günlerce konuşulmuştu.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

1982 yılında İstanbul’da hayata gözlerini açan Gülşah Saraçoğlu, lise eğitimi devam ederken moda sektörüne giriş yaptı.

Modacılık kariyerine ünlü modacı Dilek Hanif'in asistanı olarak başladı ve kısa sürede moda dünyasında tanınan hatırlı isimlerden biri olmayı başardı. Ünlü isimlere yapmış olduğu tasarımlar sayesinde yıldızı parlayan modacı bu konuda her zaman adından söz ettirmeyi başardı.

Meslekteki ilk çalışmalarını Hande Yener gibi ünlü bir isimle yaptıktan sonra ise Nükhet Duru için kostümler tasarlamaya başladı.

Alanında başarılı olan Modacı, Heute Couture atölyesinde yaptığı başarılı tasarımları ile Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, Nazan Öncel, Cenk Eren gibi birçok ünlü ismi giydirdi. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu’nun Dubai’de kendisine ait olan mağazası bulunmaktadır.

2011 yılında ATV ekranlarında yayınlanan ve programa katılan kadınlara hem fiziksel hem ruhsal olarak değişim yaratan bir program ile televizyon dünyasına adım atan Gülşah Saraçoğlu moda ikonu Eda Taşpınar ve moda editörü Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter ki İste adlı programı yaptı.

Gelgitlerle dolu çalkantılı bir evlilik hayatı olan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, 2010 yılında İş insanı Selçuk Han Yentur ile evlenmiş fakat 2012 yılında bu evliliği noktalayarak boşanmıştı.

2014 yılında yine Selçuk Yentur'la evlenen Saraçoğlu, 2015 yılında tekrar boşanmış ve 11 Ocak 2018 tarihinde ise Selçuk Han Yentur ile tekrar nişanlanmıştır. Selçuk Han Yentur ile Gülşah Saraçoğlu'nun bu evlilikten Aslan Yentur isimli bir oğlu vardır.

Son olarak Mart 2020 tarihlerinde Magazin dünyasının Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanıdığı yine iş insanı olan Gökhan Göz, Gülşah Saraçoğlu'nun videosunu paylaşması ile haber olmuş ve olaylı bir şekilde ayrılan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz günlerce gündemden düşmemişti.

Şu anda TV8 ekranlarında hafta içi günlük olarak yayınlanan Doya Doya Moda adlı programda jüri üyeliği yapıyor.