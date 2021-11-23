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    Gülşah Saraçoğlu: Parmak izim ve kan grubum orijinal

    Gülşah Saraçoğlu, kendisini eleştiren takipçisine sinirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 07:04
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 07:25
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    Gülşah Saraçoğlu: Parmak izim ve kan grubum orijinal

    Ünlü modacı Gülşan Saraçoğlu, çıktığı akşam yemeğinden fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Bir takipçisi Saraçoğlu'nu fazla estetik yaptırdığı için eleştirdi. 'Göz bebeklerin ve kulakların dışında hiçbir yerin orijinal değil' diyen kullanıcıya, ünlü modacıdan yanıt gecikmedi.

    "GİZLİ HAYRAN"

    Saraçoğlu, "Özür dilerim size bu kadar rahatsızlık verdiğim için. Ayrıca parmak izim ve kan grubum da orijinal. Geri kalanını Türk doktorlarına emanet ettin. Gereksiz eleştiri, gizli hayranlıktır. Hadi şimdi istediğin gibi linç et beni. Ne kadar kayda değer olduğumu sen kendi kafanda yaşa..."

    Gülşah Saraçoğlu: Parmak izim ve kan grubum orijinal #1

    Gülşah Saraçoğlu: Parmak izim ve kan grubum orijinal #2Gülşah Saraçoğlu: Parmak izim ve kan grubum orijinal #3Gülşah Saraçoğlu: Parmak izim ve kan grubum orijinal #4

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