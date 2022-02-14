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    Gülşah Saraçoğlu dudağını göstermek istemedi

    Ulus'ta görüntülenen Gülşah Saraçoğlu, şişmiş dudakları hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 14:24
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    Gülşah Saraçoğlu dudağını göstermek istemedi

    39 yaşındaki şarkıcı Deha Bilimlier ile 'yasak aşk' yaşadığı iddia edilen 40 yaşındaki modacı Gülşah Saraçoğlu, Ulus'ta objektiflere takıldı.

    AÇIKLAMASI GÜLDÜRDÜ

    Mekan çıkışı görüntü vermek istemeyen Saraçoğlu, sürekli ağzını kapatmaya çalışırken dikkatleri üzerine çekti. "Geçtiğimiz gece talihsiz bir kaza geçirdim." diyen Saraçoğlu'nun açıklamasını komik bulan yakın arkadaşı Selin Ciğerci, gülme krizine girdi.

    Kaza hakkında hakkında bilgi vermeyen Saraçoğlu'nun, dudaklarına estetik yaptırdığı iddia edildi.

    Gülşah Saraçoğlu dudağını göstermek istemedi #1

    Gülşah Saraçoğlu dudağını göstermek istemedi #2


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