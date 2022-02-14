- Haberler
- Magazin Haberleri
- Gülşah Saraçoğlu dudağını göstermek istemedi
Gülşah Saraçoğlu dudağını göstermek istemedi
Ulus'ta görüntülenen Gülşah Saraçoğlu, şişmiş dudakları hakkında konuştu.
- Haber Merkezi
- 14.02.2022 - 13:36
- Güncelleme : 14.02.2022 - 14:24
39 yaşındaki şarkıcı Deha Bilimlier ile 'yasak aşk' yaşadığı iddia edilen 40 yaşındaki modacı Gülşah Saraçoğlu, Ulus'ta objektiflere takıldı.
AÇIKLAMASI GÜLDÜRDÜ
Mekan çıkışı görüntü vermek istemeyen Saraçoğlu, sürekli ağzını kapatmaya çalışırken dikkatleri üzerine çekti. "Geçtiğimiz gece talihsiz bir kaza geçirdim." diyen Saraçoğlu'nun açıklamasını komik bulan yakın arkadaşı Selin Ciğerci, gülme krizine girdi.
Kaza hakkında hakkında bilgi vermeyen Saraçoğlu'nun, dudaklarına estetik yaptırdığı iddia edildi.