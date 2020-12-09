Gülşah Saraçoğlu’nun eski sevgilisi konuştu: Erkeğe şiddete hayır

İş insanı Gökhan Göz, Instagram'da yaptığı canlı yayında kendisine küfür yağdıran eski sevgilisi Gülşah Saraçoğlu hakkında açıklama yaptı.

Modacı Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınına katılarak ağza alınmayacak küfürler kullanmıştı.

Arkadaşlarıyla eğlenen Göz ise bu durumu yayından bir süre sonra öğrenmişti.

Kullandığı cümleler üzerine eleştiri yağmuruna tutulan Saraçoğlu da olayın ardından açıklama yapıp, tüm takipçilerinden özür dilemişti.

GÖKHAN GÖZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yaşananlardan sonra sessizliğini bozan Gökhan Göz'den de bir açıklama geldi.

"ERKEĞE ŞİDDETE HAYIR"

Instagram üzerinden bir yazı paylaşan Göz, şunları söyledi:

"Dün yaşanan ve basına yansıyan haberler sonrası bu açıklamayı yapma gereği duydum. Öncelikle yaşanmış ve bitmiş bir ilişkinin ardından bu tarz haberlerle gündeme gelmek beni ve ailemi derinden sarsmıştır. Benim kimseye karşı bir kinim olmadığı gibi, karşı taraftan da bu hassasiyeti beklemekteyim. Kadına karşı şiddete 'Hayır' dediğimiz gibi erkeğe karşı da şiddetin sonuna kadar karşısındayız... Herkesin ailesi, değerleri ve sevdikleri var. Dün yaşanmış olay tamamen talihsizlik olduğunu düşünmekle birlikte, bir daha tekrarlanmayacağını temenni ediyorum. Ben bir aile babası olarak, karşı tarafında bir anne olduğunu unutulmamasının bilincinde olarak, bana yapılanların kimsenin yaşanmamasını temenni ederim..."