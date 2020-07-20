Gülşah Saraçoğlu’nun tepki çeken mayosu

Giydiği iddialı mayosu ile sosyal medyayı karıştıran modacı, takipçilerini de ikiye böldü.

Moda dünyanın tanınan isimlerinden Gülşah Saraçoğlu, sadece kürkleriyle değil giydiği mayolarıyla da dikkat çekiyor.

Saraçoğlu, Instagram hesabından siyah dekolteli mayosu ile olan fotoğraflarını sevenlerinin beğenisine sundu.

“HİÇ GİYMESEYDİN”

Ancak bu paylaşım hem sosyal medyada tepki gördü hem de takipçilerini ikiye böldü.

Saraçoğlu için “Hiç giymeseydin", "Üstüne para verseler giymem”, “Bu nasıl bir tasarım” gibi yorumları yapıldı.

AKALIN VE GÜRSEL BEĞENDİ

Demet Akalın ve Ece Gürsel ise ünlü modacının mayosunu beğendiklerini yorum kısmını yazdı.