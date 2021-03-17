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    Gülse Birsel, doğum günü partisi verdi

    Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel doğum gününü yakın arkadaşlarıyla İstanbul’daki lüks bir otelde kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 08:00
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 08:33
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    Gülse Birsel, doğum günü partisi verdi

    Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizilerinin senarist ve başrol oyuncusu Gülse Birsel 50 yaşına girdi.

    Gülse Birsel doğum gününü İstanbul’daki beş yıldızlı bir otelde kutladı.

    "1 YIL RÖTARLA"

    Doğum günü fotoğrafını Instagram’dan paylaşan Birsel, “Mini tatilimizi organize ettik, 1 gün önce testlerimizi olduk, masada mesafeye dikkat ettik, 2 dakika birbirimize yanaşıp bu fotoğrafı çektirdik ve 1 yıl rötarla geçmiş doğum günümü kutladık” notunu yazdı.

    ŞARAP EĞİTİMİ ALDILAR

    Birsel, gecede doğum gününe katılan arkadaşlarıyla şarap eğitimi aldı. Gülse Birsel'in partisine yakın dostları Can Bonomo, İrem Sak, Hasibe Eren, Gupse Özay, Meriç Aral, Serkan Keskin, Derya Karadaş ve Öner Erkan katıldı.

    Gülse Birsel, doğum günü partisi verdi #1

    Gülse Birsel, doğum günü partisi verdi #2

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