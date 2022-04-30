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    Gülse Birsel gençlik fotoğrafını yayınladı

    Üniversite zamanlarında çektirdiği bir karesini yayınlayan Gülse Birsel, "Ah kıyamam ben buna. Tatlım ileride çok güzel şeyler olacak, hiç endişe etme" notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 11:07
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    Gülse Birsel gençlik fotoğrafını yayınladı

    Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete gibi projelere imza atan Gülse Birsel, üniversite yıllarından bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

    Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Birsel, üniversite yıllarını özlemle andı.

    Sosyal medyaya aktif kullanan isimlerden birisi olan Birsel, fotoğrafın altına düştüğü not ile takipçilerini gülümsetti.

    Burnuna dikkati çekti

    Birsel, okul yıllığındaki fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu yayınladığı karesine şu notu düştü:

    "Ah kıyamam ben buna. Tatlım ileride çok güzel şeyler olacak, hiç endişe etme. (Birisi Boğaziçi Üniversitesi yıllığından çekmiş.

    Benim yıllığım nerede acaba? Saçlarımı kızıla boyatıyordum o ara, niye acaba? Burnum daha iyiymiş, gençlikten mi acaba?)"

    Gülse Birsel, 1999 yılında gazeteci Murat Birsel ile dünya evine girmişti.

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    Gülse Birsel gençlik fotoğrafını yayınladı #2

    Gülse Birsel gençlik fotoğrafını yayınladı #3


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