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    Gülse Birsel'den Zeki Müren'li tatil gönderisi

    Senarist ve oyuncu Gülse Birsel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem tatil sezonunu açtığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 10:08
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    Gülse Birsel'den Zeki Müren'li tatil gönderisi

    Koronavirüs salgını sebebiyle uzunca bir süre ortalarda görünmeyen ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kendisini dışarıya atan Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tatil sezonunu açtığını gösterdi.

    "KENDİME GELDİM"

    Deniz kenarında çektiği bir selfieyi takipçilerinin beğenisine sunan Gülse Birsel, bu karenin altına Zeki Müren’in yıllar önce Ege’yi ziyaretinde elinde tuttuğu ‘Canım Ege’me Saygımla Geldim’ yazılı pankartına göndermede bulunarak: “Canım Ege'me saygımla geldim. Ve gerçekten kendime geldim” satırlarıyla tamamladı.

    Gülse Birsel'den Zeki Müren'li tatil gönderisi #1

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